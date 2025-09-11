ФИФА разрешила Атлетику заявить Ляпорта на все турниры, в которых участвует клуб. Палата по спорам ФИФА рассмотрела запрос клуба из Бильбао, считая, что все условия для подтверждения подписания были соблюдены, несмотря на то, что Аль-Наср не предоставил информацию о трансферах в систему TMS до закрытия трансферного окна. ФИФА рассматривает возможность подписания, поскольку было доказано, что соглашение между тремя сторонами было заключено в полном объеме, а сбой в системе согласования трансферов был ошибкой Аль-Насра.

Атлетик рассказал, почему трансфер Ляпорта сорвался: "Внешние факторы, находящиеся вне контроля"

Атлетик предоставил документы, подтверждающие соответствие всем требованиям и своевременное подписание.

Ляпорт немедленно присоединится к Атлетику, который работал над его подписанием все лето, информирует официальный сайт басков. В ходе трехсторонних переговоров игроку удалось добиться ухода из Аль-Насра, с которым у него оставался еще год по контракту, и Атлетик поучаствовал в решении вопроса, выделив 10 миллионов евро на трансфер.

Вильяреал на последних минутах потерял очки с Сельтой, Атлетик удержал победу над Бетисом