"Надеюсь, Интер победит Барселону и выйдет в финал Лиги чемпионов. Как вы знаете, я преданный фанат Интера", – заявил на днях президент ФИФА Джанни Инфантино. Как информирует фанатский Твиттер-аккаунт Барселоны Som I Serem FCB, это заявление итальянца было направлено на стимулирование маркетинга Клубного чемпионата мира.

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ФИФА выгодно, чтобы в финал Лиги чемпионов вышли ПСЖ и Интер, а не Барселона и Арсенал. Это связано с тем, что французская и итальянская команды являются участниками клубного чемпионата мира – в отличие от "блаугранас" и "канониров".

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