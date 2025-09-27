ФИФА подготовила новшества для молодежного чемпионата мира U-20, который стартует в Чили сегодня, 27 сентября. Турнир с участием 24 сборных станет площадкой для испытания “зеленой карточки” – инновации, имеющей целью сделать арбитраж более справедливым.

Зеленая карточка не будет в руках арбитров – Ее использование предусмотрено для главных тренеров команд. Они смогут дважды за матч использовать "челлендж", подобно практике в американской НФЛ, чтобы пересмотреть спорные эпизоды. Речь идет о ситуациях, которые обычно подлежат VAR: назначение или отмена пенальти, показ красной карточки, фиксации или не фиксации голов, а также случаи, когда судья ошибочно предупредил не того игрока.

Эта система является частью расширенного комплекса Video Review System. Ее уже тестировали ранее – на молодежном турнире Blue Star Youth Championship в Цюрихе и на женском чемпионате мира U-20 в Колумбии.

Напомним, что на турнире выступает сборная Украины U-20. Первый матч с участием "желто-голубых" Южная Корея – Украина состоится сегодня, 27 сентября. Начало игры – в 23.00 по киевскому времени.

