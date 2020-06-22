ФИФА вспомнила легендарный сольный проход Марадоны против Англии – гол считается одним из лучших за всю историю

Именно в этот день, 22 июня, состоялся легендарный матч Аргентина – Англия, в котором Диего Марадона забил один из самых красивых голов за всю историю.

Поединок ЧМ-1986 между Аргентиной и Англией запомнился невероятным перфомансом Диего Марадоны. ФИФА решила вспомнить шикарный гол Диего Армандо в своем официальном твиттере.

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Именно тогда легендарный аргентинец отличился невероятным сольным проходом по собственной половины поля, обыграв пятерых соперников и отправив мяч в ворота англичан.

Интересно, что в этом же поединке Марадона забил еще один легендарный гол, переправив мяч в ворота рукой.

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