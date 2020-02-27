ФИФА внесла важные изменения в трансферный регламент

Заседание ФИФА в Цюрихе принесло несколько изменений в трансферные правила.

ФИФА решила ограничить количество международных аренд для игроков в возрасте от 22 лет и старше, сообщает официальный сайт ассоциации.

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Отмечается, что в сезоне 2020/21 будет переходный лимит – возможно будет арендовать или сдать в аренду восемь игроков. А к сезону 2022/23 лимит усилится: максимальное количество аренд станет 6 – по три на вход и выход.

Также принято решение создать фонд для поощрения клубов за воспитание игроков. Он будет финансироваться за счет дополнительного сбора – 1% от трансфера. Система полностью автоматизирована, поэтому деньги за обучение футболистов будут гарантированно доходить до клубов.

Кроме того, решено, что официальные матчи национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей ассоциации ФИФА.

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