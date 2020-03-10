ФІФА вирішила перенести матчі азійської кваліфікації ЧС-2022 – відома причина

Матчі азійської кваліфікації ЧС-2022 не відбудуться у запланований час / Фото з відкритих джерел

Черговими жертвами коронавірусу стали відбіркові матчі майбутнього чемпіонату світу.

ФІФА і Азійська футбольна конфедерація (АФК) домовились про перенесення найближчих відбіркових матчів до чемпіонату світу 2022 року через загрозу коронавірусу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Поєдинки, які мали відбутись 23-31 березня та 1-9 червня 2020 року, пройдуть пізніше. Нові дати проведення зустрічей будуть оголошені згодом. Зазначається, що асоціації зможуть провести матчі відбору в запланований час за умови дотримання підвищених заходів безпеки і попереднього схвалення з боку ФІФА і АФК.

Нагадаємо, спалах смертельної недуги вперше було зафіксована в кінці минулого року в Китаї. Станом на сьогодні від нього померло понад 3,8 тис. осіб.

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