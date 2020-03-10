toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

ФІФА вирішила перенести матчі азійської кваліфікації ЧС-2022 – відома причина

06:00 31 Читати українською
ФІФА вирішила перенести матчі азійської кваліфікації ЧС-2022 – відома причина
Матчі азійської кваліфікації ЧС-2022 не відбудуться у запланований час / Фото з відкритих джерел

Черговими жертвами коронавірусу стали відбіркові матчі майбутнього чемпіонату світу.

ФІФА і Азійська футбольна конфедерація (АФК) домовились про перенесення найближчих відбіркових матчів до чемпіонату світу 2022 року через загрозу коронавірусу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Інтер офіційно відмовився від виступів у Юнацькій лізі УЄФА через загрозу коронавірусу

Поєдинки, які мали відбутись 23-31 березня та 1-9 червня 2020 року, пройдуть пізніше. Нові дати проведення зустрічей будуть оголошені згодом. Зазначається, що асоціації зможуть провести матчі відбору в запланований час за умови дотримання підвищених заходів безпеки і попереднього схвалення з боку ФІФА і АФК.

Нагадаємо, спалах смертельної недуги вперше було зафіксована в кінці минулого року в Китаї. Станом на сьогодні від нього померло понад 3,8 тис. осіб.

Гіганти проти вірусу: Роналду та Лукаку покликані врятувати сезон Серії А

blog_ava
Главные новости футбола 9 марта: коронавирус остановил Серию А, лидер сборной Украины ляжет под нож
07:00
205
Теги
коронавирус Мир ФИФА ЧМ-2022 Азия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
59
мин
Валенсия
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук