ФИФА удовлетворила жалобу Ленса против Динамо о задолженности по зарплате

Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила иск бывшего игрока Динамо Джермейна Ленса о выплате задолженности по зарплате.

ФИФА подтвердила, что киевский клуб должен выплатить футболисту 241 тысячу евро (фактическая задолженность по зарплате) и валютную разницу, которая составляет 19 тысячу 315 евро.

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Обвинение Ленса, что Динамо в 2015 году не уплатило 3 миллиона 431 тысячу 268 грн налогов, организация оставила без рассмотрения, отметив, что это дело налоговых органов Украины.

Напомним, что голландец выступал за киевский клуб с 2013 по 2015 год, проведя за команду 49 матчей в УПЛ и забив 10 голов.

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