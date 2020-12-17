ФИФА объявила команду года The Best-2020. Больше всего представителей делегировал Ливерпуль.

Сегодня, 17 декабря, в Цюрихе состоялась ежегодная церемония награждения FIFA The Best. Кроме персональных наград, ФИФА назвала символическую сборную года.

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Сразу четверо игроков (Алиссон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Тьягу Алькантара) представляют Ливерпуль. Бавария делегировала трех футболистов – Йозуа Киммиха, Альфонсо Дэвиса и Роберта Левандовски.

Еще по одному представителю есть от Реала (Серхио Рамос), Ман Сити (Кевин де Брюйне), Барселоны (Лионель Месси) и Ювентуса (Криштиану Роналду).

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FIFA The Best 2020 – символическая сборная года:

Аллисон – Александр-Арнольд, ван Дейк, Рамос, Дэвис – Киммих, де Брюйне, Алькантара – Месси, Левандовски, Роналду