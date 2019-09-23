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FIFA The Best-2019: Бьелса и Лидс – победители в номинации Fair Play

23 сентября 22:26 54 Читати українською
FIFA The Best-2019: Бьелса и Лидс – победители в номинации Fair Play
Марсело Бьелса / The National

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса стал обладателем премии Fair Play года вместе со своей командой за эпизод в матче плей-офф против Астон Виллы.

Марсело Бьелса и его Лидс стали победителями в номинации Fair Play года по версии ФИФА.

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Напомним, во время голевой атаки Лидс не обратил внимания на игрока Астон Виллы, который получил повреждение. После забитого мяча между игроками обеих команд началась потасовка. Рефери был вынужден успокаивать страсти и удалил Эль-Гази.

После этого наставник Лидса Марсело Бьелса приказал своим игрокам не сопротивляться, чтобы соперник смог забить гол. Это и произошло, Астон Вилла мгновенно отыгралась.

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Отметим, что через этот ничейный результат Лидс потерял шансы на второе место, которое гарантирует участие команды в следующем сезоне АПЛ.

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