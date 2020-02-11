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ФИФА создаст фонд для поддержки игроков, которым не выплачивают зарплату

15:01 2 Читати українською
ФИФА создаст фонд для поддержки игроков, которым не выплачивают зарплату
Игроки Днепра так и не получили зарплату / фото из открытых источников

Игроки, которые страдают от недоброчесности определенных клубов, теперь будут чувствовать себя безопаснее.

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с FIFPro организует фонд, направленный на поддержку игроков, которым клубы не выплачивают зарплату согласно контракту, сообщает официальный сайт организации.

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В течение ближайших трех лет ФИФА намерена выделить новому органу более 20 млн евро.

К сожалению, в Укране практика невыплаты зарплат игрокам является достаточно популярной. В ФИФА отметили, во всем мире увеличивается количество случаев, когда клуб с помощью различных схем пытается избежать погашения задолженности.

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Теги
Мир ФИФА FIFPro Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro)
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