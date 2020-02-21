ФИФА сообщила детали дела Баришича, из-за которого Александрии запретили регистрировать новичков

Александрия сможет дозаявить зимних новичков, если успеет рассчитаться с долгом хорвату Йосипу Беришичу.

"Мы можем подтвердить, что решение по этому делу было принято Палатой по разрешению споров 27 мая 2014. Она обязала клуб ПФК Александрия выплатить игроку Йосип Баришичу 80 тысяч долларов плюс проценты и компенсацию в размере 153 тысяч долларов США плюс проценты.

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Кроме того, обратите внимание, что 25 сентября 2019 Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение в связи с невыполнением вышеупомянутого решения ПРЗ. На клуб наложен штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков, и ему был предоставлен последний льготный период в 30 дней для выплаты суммы кредитору.

Поскольку клуб не выплатил эту сумму в установленные сроки, Дисциплинарным комитетом ФИФА был наложен трансферный бан, который будет отменен после погашения задолженности перед кредитором", – ответили на обращение Sport Arena в ФИФА.

Напомним, недавно появилась информация, что на Александрию наложен трансферный бан. Причиной стали долги еще с чемпионата-2011/12 футболисту Йосипу Баришичу. Интересно, что хорват в том сезоне сыграл за "горожан" всего пять матчей.

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