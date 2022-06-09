Сборная Эквадора, которая надеется сыграть в группе А с Катаром, Сенегалом и Нидерландами, имеет очень высокие шансы наблюдать за турниром в Катаре по телевизору, сообщает AztecaDeportes.

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По информации источника, Эквадор будет наказан за махинации с документами футболиста команды. Речь идет о Байроне Кастильо, которому изменили дату и место рождения. ФИФА еще не приняла официальное решение, но склонна пересмотреть результаты всех матчей, в которых Кастильо выходил на поле.

Следовательно, Эквадор, занявший 4-е место в отборе на ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ и напрямую вышедший на Мундиаль, останется без турнира. После пересчета очков в турнирной таблице на проходное место поднимется сборная Чили. Неудивительно, что адвокаты из этой страны приложили максимум усилий, чтобы собрать доказательства махинаций при заявке Байрона Кастильо.

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