ФИФА решила перенести матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 – известна причина

Матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 не состоятся в запланированное время / Фото из открытых источников

Очередными жертвами коронавируса стали отборочные матчи предстоящего чемпионата мира.

ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) договорились о переносе ближайших отборочных матчей к чемпионату мира 2022 года из-за угрозы коронавируса, сообщает официальный сайт ФИФА.

Интер официально отказался от выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за угрозы коронавируса

Поединки, которые должны были состояться 23-31 марта и 1-9 июня 2020 года, пройдут позже. Новые даты проведения встреч будут объявлены вскоре. Отмечается, что ассоциации смогут провести матчи отбора в запланированное время при условии соблюдения повышенных мер безопасности и предварительного одобрения со стороны ФИФА и АФК.

Напомним, вспышка смертельной болезни впервые зафиксирована в конце прошлого года в Китае. На сегодня от него умерло более 3,8 тыс. человек.

Гіганти проти вірусу: Роналду та Лукаку покликані врятувати сезон Серії А