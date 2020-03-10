toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

ФИФА решила перенести матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 – известна причина

06:00 35 Читати українською
ФИФА решила перенести матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 – известна причина
Матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 не состоятся в запланированное время / Фото из открытых источников

Очередными жертвами коронавируса стали отборочные матчи предстоящего чемпионата мира.

ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) договорились о переносе ближайших отборочных матчей к чемпионату мира 2022 года из-за угрозы коронавируса, сообщает официальный сайт ФИФА.

Интер официально отказался от выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за угрозы коронавируса

Поединки, которые должны были состояться 23-31 марта и 1-9 июня 2020 года, пройдут позже. Новые даты проведения встреч будут объявлены вскоре. Отмечается, что ассоциации смогут провести матчи отбора в запланированное время при условии соблюдения повышенных мер безопасности и предварительного одобрения со стороны ФИФА и АФК.

Напомним, вспышка смертельной болезни впервые зафиксирована в конце прошлого года в Китае. На сегодня от него умерло более 3,8 тыс. человек.

Гіганти проти вірусу: Роналду та Лукаку покликані врятувати сезон Серії А

blog_ava
Главные новости футбола 9 марта: коронавирус остановил Серию А, лидер сборной Украины ляжет под нож
07:00
205
Теги
коронавирус Мир ФИФА ЧМ-2022 Азия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
59
мин
Валенсия
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук