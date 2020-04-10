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ФИФА разрешила украинским клубам пересмотреть зарплаты игроков

19:40 13 Читати українською
ФИФА разрешила украинским клубам пересмотреть зарплаты игроков
Сергей Палкин / фото: ФК Шахтер

Известный журналист Игорь Бурбас сообщил, что украинские клубы получили разрешение от ФИФА изменить зарплаты игроков.

"Украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором им оказывают прямое право садиться за стол переговоров с игроками и пересматривать их зарплатные ведомости.

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Это не есть прямой рекомендацией и оставляет право за футболистами не идти на понижение. Все зависит от морали каждого отдельно", – написал Бурбас на своей странице в Twitter.

Напомним, что во время остановки футболу в европейских чемпионтах клубы начали снижать зарплаты игроков. К таким мерам начали прибегать клубы АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги.

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УПЛ Игорь Бурбас ФИФА
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