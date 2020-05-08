ФИФА разрешила национальным чемпионатам отказаться от VAR

Ряд футбольных лиг готовится к возобновлению сезона после пандемии.

Международная федерация футбола (ФИФА) не возражает, если национальные футбольные федерации откажутся от системы VAR после возобновления сезона, сообщает пресс-служба ФИФА.

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"Каждая федерация может прекратить использование системы VAR после возобновления сезона. Однако в чемпионатах, где будет и в дальнейшем использоваться система VAR, все аспекты правил игры, а также протокола останутся в силе", – говорится в сообщении.

Напомним, большинство европейских чемпионатов были приостановлены из-за пандемии. Бельгия, Франция и Нидерланды решили вообще не возобнавлять сезон. Но Бундеслига готовится к рестарту 16 мая. Испания и Италия ожидают одобрения правительства.

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