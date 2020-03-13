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ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные и рекомендует отменить товарищеские матчи

13 марта 23:23 13 Читати українською
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные и рекомендует отменить товарищеские матчи
Роман Яремчук / фото: О. Васильева

Мартовские товарищеские поединки сборных оказались под большой угрозой – клубы имеют официальное разрешение не отпускать своих игроков в расположение национальных команд.

"В свете ситуации с коронавирусом, бюро Совета ФИФА решило, что общие футбольные правила, которые обычно обязывают клубы отпускать игроков на матчи национальной команды, не будут применяться к будущим международным поединкам в марте и апреле.

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ФИФА понимает, что проведение матчей в текущих обстоятельствах может не только представлять потенциальные риски для здоровья игроков и для широкой общественности, но и, скорее всего, поставить под угрозу спортивную целостность таких матчей, поскольку определенные команды могут быть лишены своих лучших составов.

Чтобы избежать лишних рисков для здоровья, а также ситуаций с потенциальной спортивной несправедливостью, мы рекомендуем отложить все международные поединки, которые ранее были запланированы на март и апрель, пока они не пройдут в безопасном окружении. Окончательное решение по этому вопросу возлагается на соответствующих организаторов соревнований.

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Матчи квалификации к чемпионату мира по футболу в Азии и Южной Америке уже перенесены после консультаций между ФИФА и соответствующими конфедерациями.

Консультируясь с конфедерациями и соответствующими заинтересованными сторонами, ФИФА изучит возможности перепланировки любых отложенных матчей и уверена, что благодаря воле и гибкости всех сторон будут найдены соответствующие решения, которые позволят проводить матчи вовремя и с минимальными срывами", – говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

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