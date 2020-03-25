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ФИФА рассматривает беспрецедентное решение проблемы летнего трансферного окна

09:29 171 Читати українською
ФИФА рассматривает беспрецедентное решение проблемы летнего трансферного окна
Неймар будет иметь больше времени на переход в Барселону / Reuters

Пандемия коронавируса существенно повлияла на планы клубов по работе во время летнего трансферного окна.

ФИФА может согласиться на существенное расширение периода для трансферов, информирует Telegraph.

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Международная федерация футбола хочет помочь клубам, которым коронавирус нанес непоправимый финансовый ущерб. Проведение внутренних чемпионатов вполне может затянуться до конца лета, и времени на трансферы просто не останется. Именно поэтому окно могут продлить на более долгий срок, вплоть до января. ФИФА рассчитывает, что подписание игроков активизирует финансовую деятельность и поможет клубам постепенно возвращаться к привычным условиям рынка.

Напомним, единственной европейской страной, которая продолжает играть, остается Беларусь. Все остальные лиги и еврокубки остановлены на неопределенный срок.

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коронавирус Трансферы Главное Мир ФИФА
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