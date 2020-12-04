ФИФА пришлось несколько изменить свои планы по проведению следующего чемпионата мира между клубами.

Турнир состоится в конце 2021 года, однако точная дата пока не известна, сообщает официальный сайт Федерации.

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От революционного формата пришлось отказаться. ФИФА планировала впервые разыграть трофей между 24 клубами, однако вынуждена оставить привычные 7. Определенной неожиданностью стал и хозяин клубного ЧМ-2021. Им станет Япония, хотя в СМИ основным претендентом называли Китай.

Напомним, клубный чемпионат мира 2020 еще не провели, так как его перенесли на февраль 2021-го. Европу будет представлять Бавария, а последним обладателем трофея пока остается Ливерпуль.

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