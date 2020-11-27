ФИФА попросила, чтобы все 211 стран-членов Организации почтили память Диего Марадоны. Всемирная федерация призвала, чтобы перед каждым матчем, которые пройдут на этих выходных во всем мире, прошла минута молчания в память об одной из величайших футбольных икон всех времен, говорится в официальном заявлении ФИФА.

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Напомним, Диего Марадона умер после сердечного приступа 25 ноября в Аргентине. Ему было 60 лет. Бывшего капитана и тренера "альбиселестес" похоронили 26 числа недалеко от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями. Также правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти знаменитого футболиста и расследуют все обстоятельства трагедии.

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