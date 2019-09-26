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ФИФА привела доказательства того, что капитан сборной Никарагуа все-таки голосовал за Месси

15:24 22 Читати українською
ФИФА привела доказательства того, что капитан сборной Никарагуа все-таки голосовал за Месси
Лионель Месси / ФК Барселона

Международная федерация футбола не осталась в стороне скандала, который возник вокруг премии The Best.

ФИФА мгновенно отреагировала на обвинения в свой адрес в якобы махинациях по подсчету голосов при выборе лучшего игрока мира.

Напомним, издание El Chiringuito в своем Твиттере процитировало капитана сборной Никарагуа Хуана Барреру, который выразил удивление по поводу будто бы своего выбора в пользу Лионеля Месси. "Я не голосовал за Месси в премии The Best", – сказал Баррера.

"Я не голосовал за Месси", – капитан сборной Никарагуа разоблачил ФИФА в фальсификации голосов

ФИФА в свою очередь опубликовала форму для голосования, на которой стоит подпись Барреры и печать федерации футбола Никарагуа. В ней голос отдан за Месси.

Напомним, победитель номинации Лионель Месси набрал 46 баллов. Вторым стал Вирджил Ван Дейк, в активе у которого 38 голосов. Третий – португалец Криштиану Роналду (36 баллов).

Месси в центре скандала из-за ФИФА – появились доказательства махинаций при определении победителей The Best-2019

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