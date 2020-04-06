ФИФА приняла ряд важных решений по сезону 2019/20, – СМИ

Руководящий орган мирового футбола разрешил не спешить с возобновлением прерванного сезона 2019/20.

ФИФА согласилась, что сезон 2019/20, остановленный из-за вспышки COVID-19, стоит продлить на неопределенный срок. Каждая футбольная ассоциация самостоятельно определит дату возвращения к игре, Организация не будет настаивать на одновременном возобновлении национальных чемпионатов. Кроме того, будут изменены даты летнего трансферного окна.

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Это решение ФИФА позволит доиграть все чемпионаты без аннулирования результатов сезона и досрочного завершения первенств. Также решено разрешить продление контрактов с игроками, которые истекают 30 июня этого года. Официально об этом должны объявить в течение 48 часов, сообщает The Athletic.

Напомним, ранее УЕФА приостановил еврокубки и перенес Евро-2020 на лето следующего года. Все национальные чемпионаты, за исключением Беларуси, также приостановлены.

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