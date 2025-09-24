ФИФА не будет расширять ЧМ-2030 до 64 команд.

На ЧМ-2030 останется 48 участников. Как информирует The Guardian, ФИФА не планирует расширение до 64 команд.

Ранее предложение о расширении количества участников на ЧМ-2030 выдвинула Ассоциация футбола Уругвая. Совет ФИФА высказал ФИФА не планирует расширение ЧМ-2030 до 64 команд.

"Большинство участников, и не только в Европе, считает, что участие 64 команд повредит чемпионату мира. Будет слишком много матчей без интриги, и это может нанести вред бизнес-модели", – сообщил один из источников в ФИФА.

