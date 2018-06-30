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ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения

17:31 90 Читати українською
ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения
Диего Марадона во время матча Нигерия – Аргентина / Getty Images

ФИФА отказалась от сотрудничества с легендарным аргентинцем из-за его непристойного поведения на Мундиале.

По информации Diariocorreo.pe, Марадона присутствовал на матчах чемпионата мира в качестве посла, однако из-за его непристойного поведения во время матча Нигерия - Аргентина (1:2) ФИФА решила прекратить сотрудничество с Марадоной.

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Напомним, после победного гола сборной Аргентины Марадона начал демонстрировать свои средние пальцы публике, а также кричал на болельщиков, когда сборная Нигерия возобновила паритет во встрече. А после матча, по информации СМИ, легендарный аргентинец и вовсе был госпитализирован.

После матча ФИФА попросила аргентинца вести себя более сдержанно и запретила посещать матчи чемпионата мира.

Отметим, в СМИ появилась информация, что Марадона получает 10 000 фунтов за каждый матч, который он посещает.

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Теги
ЧМ 2018 Диего Марадона Диего Марадона ФИФА
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