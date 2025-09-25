В четверг, 25 сентября, ФИФА представила трех официальных талисманов Чемпионата мира 2026 года, каждый из которых символизирует одну из стран-хозяев турнира. Это – Лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) и белоголовый орлан Клатч (США). Изображения талисманов были тщательно разработаны, чтобы отразить яркую культуру, наследие и дух своих стран, объединяясь, чтобы символизировать единство, разнообразие и общую страсть к футболу.

ФИФА приняла решение по количеству участников ЧМ-2030 – она рассматривала расширение

"Команда-26 стала больше – и еще веселее! Мейпл, Заю и Клатч полны радости, энергии и духа единства, как и сам Чемпионат мира по футболу. Эти три талисманы играют ключевую роль в невероятной, захватывающей атмосфере, которую мы создаем для этого знаменательного турнира. Они покорят сердца и зажгут огонь праздника по всей Северной Америке и во всем мире. Я уже представляю их на детских футболках, приветствующих легенд футбола, и – еще один первый случай на этом турнире – в видеоиграх, в которые играют миллионы людей по всему миру", – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Пусть победит...": Анчелотти наслаждается Бразилией после Реала, критикует ФИФА и ждет праймового Неймара