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ФИФА представила эмблему и утвердила дату проведения Клубного чемпионата мира-2019

18:32 36 Читати українською
ФИФА представила эмблему и утвердила дату проведения Клубного чемпионата мира-2019
Реал – действующий победитель Клубного чемпионата мира

ФИФА показала логотип Клубного чемпионата мира-2019, который пройдет с 11 по 21 декабря в Дохе.

В турнире, который состоится в Катаре, примут участие победители главных клубных турниров всех континентов и представитель страны-хозяйки.

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира – Ливерпуль может сыграть с экзотическим оппонентом

Ливерпуль (Англия, Европа), Эсперанс (Тунис, Африка), Монтеррей (Мексика, КОНКАКАФ), Енгень Спорт (Новая Каледония, Океания), Аль-Садд (Катар, Азия) уже забронировали себе путевки на турнир.

Представители Лиги чемпионов Азии и Копа Либертадорес еще не определены, поскольку соревнования еще продолжаются.

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