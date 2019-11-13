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ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента федерации футбола Перу

11:23 41 Читати українською
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента федерации футбола Перу
Мануэль Бурга / EPA

Экс-глава федерации футбола Перу Мануэль Бурга получил приговор от ФИФА за получение взятки.

ФИФА пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности экс-председателя федерации футбола Перу Мануэля Бургу, информирует Los Angeles Times.

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Организация отчиталась, что обнаружила доказательства того, что Бурга получил или должен был получить взятку в размере 6 миллионов евро, связанный с коммерческими правами Кубка Америки и Кубка Либертадорес.

ФИФА также оштрафовала бывшего президента федерации футбола Перу на сумму около миллиона евро. Ранее Бурга был признан невиновным по делу о шантаже в декабре 2017-го года, когда за это были осуждены бразилец Хосе Мария Марин и перуанец Хуан Анхель Напоут.

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