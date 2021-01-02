"Александр Шовковский присоединился к Динамо в 9 лет и покинул свой единственный клуб легендой в возрасте 41 года. Он остается единственным голкипером, который ни разу не пропустил в серии пенальти на чемпионатах мира.

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Поздравляем с 45-летием помощника тренера сборной Украины и недавнего запасного голкипера", – говорится в поздравлении ФИФА в социальной сети Твиттер.

Интересно, что в футбольной организации ошиблись с возрастом Александра, сделав его младшим на год.

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