ФИФА подтвердила место проведения Межконтинентального кубка – Забарный узнал, в какой стране состоится турнир
ФИФА выбрал страну, в которой состоятся решающие матчи Межконтинентального кубка.
ПСЖ, как победитель Лиги чемпионов, сыграет в финале Межконтинентального кубка ФИФА, который запланирован на 17 декабря 2025 года.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, объявила, что решающая стадия турнира состоится в Катаре, как и год назад. ПСЖ узнает соперника 13 декабря. Это будет либо Пирамидс из Египта, либо победитель пары Крус Асуль – обладатель Кубка Либертадорес.
Напомним, В прошлом году Реал добыл трофей, обыграв мексиканскую Пачуку со счетом 3:0.
К слову, в составе ПСЖ выступает украинец Илья Забарный.
