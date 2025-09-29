ФИФА выбрал страну, в которой состоятся решающие матчи Межконтинентального кубка.

ПСЖ, как победитель Лиги чемпионов, сыграет в финале Межконтинентального кубка ФИФА, который запланирован на 17 декабря 2025 года.

Реал готовит 100 миллионов за одноклубника Забарного – ПСЖ против трансфера, но есть нюанс

Как сообщает официальный сайт ФИФА, объявила, что решающая стадия турнира состоится в Катаре, как и год назад. ПСЖ узнает соперника 13 декабря. Это будет либо Пирамидс из Египта, либо победитель пары Крус Асуль – обладатель Кубка Либертадорес.

Напомним, В прошлом году Реал добыл трофей, обыграв мексиканскую Пачуку со счетом 3:0.

К слову, в составе ПСЖ выступает украинец Илья Забарный.

"Вінець впевненої гри": Забарний змусив аплодувати топові французькі ЗМІ – тільки й розмов, що про Барселону