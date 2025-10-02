Руководители ФИФА выразили недовольство тем, что дебютный турнир с участием 32 команд, который прошел этим летом в США, обошелся без чемпионов Англии, Испании и Италии – Ливерпуля, Барселоны и Наполи соответственно.

В связи с этим ограничения на максимальное количество команд от одной страны, возможно, будут смягчены со следующего розыгрыша турнира, информирует The Times. На данный момент участвовать в клубном чемпионате мира могут лишь две команды от одной страны.

ФИФА также может попытаться расширить клубный чемпионат мира до 48 команд, однако УЕФА настроена категорически против этого. Кроме того, УЕФА не поддерживает проведение турнира чаще, чем раз в четыре года, но не будет возражать против увеличения лимита с двух клубов на страну до трех.

Следующий турнир состоится в 2029 году. Победителем первого розыгрыша стал Челси.

