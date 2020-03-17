toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ФИФА перенесла Клубный чемпионат мира-2021

19:43 64 Читати українською
ФИФА перенесла Клубный чемпионат мира-2021
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация приняла решение о переносе Клубного чемпионата мира 2021 года на неопределенный срок.

"ФИФА получила запросы от КОНМЕБОЛ и УЕФА о переносе соответственно Копа Америка-2020 и Евро-2020 на июнь/июль 2021 года в слот, который ранее был зарезервирован для Кубка Конфедераций ФИФА, а сейчас зарезервирован для нового Клубного чемпионата мира ФИФА.

Евро-2020 официально перенесено – УЕФА определил новые даты проведения турнира

Мы приняли решение отложить проведение Клубного чемпионата мира 2021 года. Когда будет больше ясности относительно этой ситуации, мы определимся, когда провести турнир", – цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

Напомним, сегодня УЕФА принял решение провести чемпионат Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Євро-2020 став жертвою коронавірусу – УЄФА пішов на мільярдні втрати, але колапс у клубному футболі досі можливий

blog_ava
Главные новости футбола 16 марта: Реал определился с будущим Лунина, молодой талант Шахтера заинтересовал Серию А
07:00
2376
Теги
Клубный чемпионат мира Джанни Инфантино Мир ФИФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
53
мин
Манчестер Сити
22:00
Реал Мадрид
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук