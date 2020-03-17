ФИФА перенесла Клубный чемпионат мира-2021

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация приняла решение о переносе Клубного чемпионата мира 2021 года на неопределенный срок.

"ФИФА получила запросы от КОНМЕБОЛ и УЕФА о переносе соответственно Копа Америка-2020 и Евро-2020 на июнь/июль 2021 года в слот, который ранее был зарезервирован для Кубка Конфедераций ФИФА, а сейчас зарезервирован для нового Клубного чемпионата мира ФИФА.

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Мы приняли решение отложить проведение Клубного чемпионата мира 2021 года. Когда будет больше ясности относительно этой ситуации, мы определимся, когда провести турнир", – цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

Напомним, сегодня УЕФА принял решение провести чемпионат Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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