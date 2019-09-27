ФИФА ответила на обвинения в фальсификации голосования премии The Best-2019

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала заявление в ответ на обвинения в фальсификации голосования премии The Best-2019.

"ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best-2019. Эти сообщения – несправедливы и вводят в заблуждение. Процедура голосования по каждой награде контролируется независимым наблюдателем, в данном случае швейцарской компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC).

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ФИФА и PwC соблюдают правила распределения и соответствующих стандартных процедур контроля. В соответствии с ними, ФИФА попросила все ассоциации предоставить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде. Письменные документы также должны быть подписаны ответственными лицами ассоциации, а также лицами, которые голосовали. Поэтому для того, чтобы голос был действительным, он должен содержать соответствующие подписи и печать ассоциации-члена.

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И ФИФА, и независимый наблюдатель могут продемонстрировать, что все голоса, поданные в соответствии с правилами и в установленные сроки, были приняты во внимание. Следовательно, нет никаких сомнений в достоверности результата. Если был какой-то случай неправомерного поведения, и даже если это не повлияло на исход голосования, ФИФА проведет расследование и при необходимости применит санкции", – говорится в заявлении ФИФА.

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