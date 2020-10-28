"ФИФА не знает ни о какой сделке. Как мы уже говорили ранее, тема так называемой Европейской Суперлиги периодически возникает, и ФИФА не хочет больше комментировать это, поскольку существуют хорошо зарекомендовавшие себя футбольные институциональные структуры.

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Как уже заявил на прошлой неделе президент ФИФА, основное внимание организация уделяет глобальному развитию футбола и новом клубном чемпионата мира, а не какой-то Европейской Суперлиге", – приводит заявление ФИФА BBC.

Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которой должны войти сильнейшие клубы Европы. Формат и сроки создания мегатурниру пока остаются неизвестными.

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