Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на регистрацию новых игроков Партизана, информирует Sportklub. В начале июня Партизан получил запрет на регистрацию новичков на три ближайших трансферных периода из-за невыплаченных долгов своему бывшему игроку Такуме Асано, который сейчас является игроком Мальорки.

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Футбольная ассоциация Сербии получила от ФИФА письмо о том, что взнос в размере 250 тысяч евро был выплачен и трансферный запрет больше не действует. Таким образом, клуб сможет внести в заявку на еврокубковые турниры пятерых своих новичков, которые были подписаны этим летом.

Напомним, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Партизан сыграет с киевским Динамо.

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