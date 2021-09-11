Латиноамериканским футболистам, которые выступают в АПЛ, позволили принять участие в ближайших матчах, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Отмечается, что это стало возможным после того, как Бразилия, Чили, Мексика и Парагвай согласились отозвать свои жалобы. Ранее ФИФА по просьбе этих национальных федераций футбола запретила 11 игрокам, которые играют в АПЛ, участвовать в официальных играх за свои клубы в течение пяти дней.

Ранее клубы Премьер-лиги решили не отпускать своих футболистов в сборные стран "красной зоны", поскольку по прибытии оттуда игрокам придется отсидеть 10-дневный карантин на Туманном Альбионе.

Отметим, что в стоп-список ФИФА попали Фирмино, Фабинью и Алиссон (все – Ливерпуль), Эдерсон, Габриэл Жезус (оба – Манчестер Сити), Фред (МЮ), Тьягу Силва (Челси), Рафинья (Лидс). Также не поехали в сборные Кавани (МЮ), Сьерральта (Уотфорд) и Альмирон (Ньюкасл).

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