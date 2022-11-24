Международная федерация футбола расследует поведение болельщиков сборной Мексики во время матча против Польши (0:0) в первом туре Мундиаля.

23 ноября ФИФА открыла производство по поводу дискриминационных выкриков мексиканских болельщиков во время поединка с "Кадрой", сообщает ESPN .

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Расследование открыто по статье 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Испанская пресса уверяет, что фанаты североамериканской сборной негативно высказывались в адрес представителей ЛГБТК+. Уже раньше мексиканская федерация футбола подвергалась санкциям ФИФА из-за выкриков фанатов против гомосексуалов.

Следующий матч Мексика проведет против Аргентины в субботу, 26 ноября, а завершит выступления на групповом этапе поединком против Саудовской Аравии.