"Меня попросить развить идею проведения чемпионата мира каждые два года. Я подумал, что это было бы интересно. Но для реализации такого плана пришлось бы перетряхнуть весь футбольный календарь и принцип квалификации.

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ФИФА сейчас не собирается переходить на 2-летний цикл. Мы остаемся на 4-летнем цикле, в рамках которого будут чередоваться чемпионат мира, женский чемпионат мира, Евро и клубный чемпионат мира", – цитирует директора по развитию инициатив ФИФА Арсена Венгера издание L'Equipe.

Напомним, что Венгер ранее высказывал предложение с чемпионатами мира каждые два года. В последнее время ФИФА переключилась на реализацию клубного чемпионата мира.

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