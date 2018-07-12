ФИФА оштрафовала футбольные федерации Англии и Уругвая

Международная федерация наказала федерации Англии и Уругвая за то, что игроки этих сборных демонстрировали запрещенные коммерческие бренды.

Английская футбольная ассоциация заплатит ФИФА штраф в 70 тысяч швейцарских франков, сообщает сайт международной федерации.

Наказание было вынесено за то, что несколько членов национальной команды Англии до начала матча 1/8 финала со Швецией и во время игры демонстрировали недозволенные коммерческие бренды.

По той же причине оштрафована и федерация футбола Уругвая на 50 тсяч швейцарских франков.

Напомним, сегодня Англия сыграет против Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2018, начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Хорватия – Англия: анонс матча 1/2 финала ЧМ-2018