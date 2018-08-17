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ФИФА оштрафовала Атлетико из-за трансфера Черчи

18:12 48 Читати українською
ФИФА оштрафовала Атлетико из-за трансфера Черчи
ФК Атлетико Мадрид

Мадридский Атлетико получил наказание от ФИФА из-за вмешательства третьих лиц в трансферную деятельность.

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Атлетико на сумму в размере 46 тысяч евро, сообщает официальный сайт организации.

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Все дело в том, что была неправильно проведена операция при покупке в Торино Алессио Черчи. Итальянец стал игроком "матрасников" в 2014 году и уже успел покинуть команду.

В правилах ФИФА есть пункт, в котором говорится о том, что клуб не может допустить вмешательства в свои действия третьих лиц в вопросах касающихся покупки и продажи игроков.

При покупке игрока испанцы рассчитывали на деньги инвестиционного фонда, что является грубым нарушением правил ФИФА.

Ла Лига будет проводить матчи в Северной Америке: Реал и Барселона могут сыграть в США уже в этом сезоне

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Испания Алессио Черчи Алессио Черчи Атлетико Атлетико
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