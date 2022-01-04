ФИФА определилась с претендентами на премию Пушкаша – космические голы
18:46 - Читати українською
Уже скоро состоится церемония награждения The Best – стали известны номинанты на звание лучшего гола в 2021 году.
Форвард сборной Чехии Патрик Шик отметился невероятным голом на Евро-2020 в ворота шотландцев, вошедшего в тройку номинантов на премию Пушкаша.
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Изысканный удар экс-полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламелы в ворота Арсенала тоже среди лучших. К номинантам присоединился нападающий Порту Мехди Тареми за фантастический выстрел в ворота Челси в рамках матча Лиги чемпионов.
Напомним, победитель определится 17 января.
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