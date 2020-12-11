В список номинантов на самый красивый гол вошли не только представители европейских чемпионатов.

Экс-форвард Барселоны, а ныне звезда Атлетико Луис Суарес (гол Мальорке 5:2) претендует на звание автора самого красивого гола 2020 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

ФИФА объявил тройку номинантов на лучшего игрока года

За награду с уругвайцем поборется его соотечественник из Фламенго – Джорджиана де Арраскаета (гол Сеаре 3:0). Замыкает тройку номинантов корейский талант Тоттенхэма Сон Хин Мин (гол Бернли 5:0).

Победитель определится 17 декабря на церемонии награждения.

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