ФИФА определила трех претендентов на премию Пушкаша – в списке экс-звезда Барселоны и любимец Моуринью
19:30 - Читати українською
В список номинантов на самый красивый гол вошли не только представители европейских чемпионатов.
Экс-форвард Барселоны, а ныне звезда Атлетико Луис Суарес (гол Мальорке 5:2) претендует на звание автора самого красивого гола 2020 года, сообщает официальный сайт ФИФА.
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За награду с уругвайцем поборется его соотечественник из Фламенго – Джорджиана де Арраскаета (гол Сеаре 3:0). Замыкает тройку номинантов корейский талант Тоттенхэма Сон Хин Мин (гол Бернли 5:0).
Победитель определится 17 декабря на церемонии награждения.
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