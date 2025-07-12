Финал ЧМ-2030 будет сыгран на Сантьяго Бернабеу, информирует Defensa Central со ссылкой на издание Marca. Сообщается, что таким образом ФИФА и Реал в очередной раз продемонстрировали свое партнерство – между организацией и клубом прекрасные отношения. Ранее "бланкос" оказали ФИФА огромную помощь в создании нового формата Клубного чемпионата мира, который произвел революцию в мире футбола.

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Турнир пройдет в Испании, Португалии и Марокко, и ранее была информация, что финальный матч может пройти в Рабате, столице Марокко. Кроме того, Барселона пыталась подать заявку на финал с учетом реконструкции Камп Ноу, но ФИФА выбрала именно Сантьяго Бернабеу.

ЧМ-2030 пройдет с 8 июня по 21 июля 2030 года.

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