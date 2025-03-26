Летом в США с 15 июня по 13 июля состоится Клубный чемпионат мира в обновленном формате. Участие примут 32 клуба из разных уголков мира.

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На своем официальном сайте ФИФА обнародовала данные по призовым. Победитель турнира получит около 115 миллионов долларов. Общий призовой фонд составляет 1 млрд и распределен на две части – 475 млн долларов (спортивная часть) и 525 млн (бонус за участие).

Львиную долю бонусов за участие получат клубы из Европы – от 11,8 до 35,4 млн евро каждый. В то же время точные суммы для каждой европейской команды будут определять на основе спортивных и коммерческих критериев.

Южноамериканские клубы получат по 14 миллионов евро в качестве бонусов за участие, тогда как команды из Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна, Азии и Африки получат по 8,85 миллиона евро, а единственный представитель Океании (Окленд Сити) – 3,3 миллиона евро.

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