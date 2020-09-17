Сентябрьские поединки национальных команд внесли определенные коррективы в топ сильнейших сборных мира.

Сборная Украины сохранила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА, подопечные Андрея Шевченко остаются на 24-й строчке.

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Соперники "сине-желтых" в Лиге наций расположились следующим образом: Испания – 7-я строчка, Германия – 14, Швейцария – 15 Не стоит забывать и о будущих оппонентах украинцев на Евро-2020: Нидерланды – 13, Австрия – 27.

Напомним, "сине-желтые" провели два поединка на старте Лиги наций, во Львове Украина одолела швейцарцев (2:1), а в Мадриде разгромно уступила испанцами (0:4).

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте ФИФА.

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