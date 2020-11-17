Пандемия также повлияла на проведение традиционного чемпионата мира среди клубов.

Клубный чемпионат мира пройдет с 1-го по 11 февраля 2021 года в Катаре, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Обычно этот турнир прододився в декабре, но COVID-19 повлиял на планы организаторов события. Европу на клубном ЧМ представлять действующий победитель Лиги чемпионов сезона 2019/20 - мюнхенская Бавария.

Последний трофей клубного ЧМ получал Ливерпуль в 2019 году.

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