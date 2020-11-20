Организаторы The Best FIFA Football Awards не будут отменять награждение по итогам 2020 года.

Церемония вручения наград ФИФА The Best в этом году пройдет в онлайн-формате и состоится 17 декабря, сообщает официальный сайт организации. Голосование за номинантов продлится с 25 ноября по 9 декабря. Причиной необычного подхода к ежегодной церемонии стала пандемия коронавируса.

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"В этом году стало понятнее, чем когда-либо, что нет ничего важнее здоровья. После безопасного возобновления соревнований футбол стал для многих редким источником радости. Согласно мерами безопасности, было решено, что церемония награждения будет проводиться только в онлайн формате", – говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Традиционно будут определены победители в 11 номинациях: лучший футболист, лучший футболистка, лучший тренер мужской команды, лучший тренер женской команды, лучший голкипер в мужском и женском футболе, Сборная 11 лучших игроков в мужском и женском футболе, награда в номинации "фэйр-плей", премия Пушкаша (лучший гол) и премия Fan Award.

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