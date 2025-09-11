Международная федерация футбола (ФИФА) объявила расписание проведения матчей Межконтинентального кубка 2025. Первый матч плей-офф между победителем Лиги чемпионов КАФ 2024/25 Пирамидс и триумфатором Лиги чемпионов ОФК Окленд Сити состоится 14 сентября в Египте. Победитель этой дуэли 23 сентября встретится с действующим обладателем Лиги чемпионов АФК Аль-Ахли.

Вслед за Россией – под дисквалификацию ФИФА может попасть еще одна страна

Команда, которая выиграет в этапе Африки, Азии и Океании, получит шанс сыграть против чемпиона КОНКАКАФ Крус Асуль 10 декабря, а уже после этого – против победителя Копа Либертадорес, который определится 29 ноября.

Финал состоится 17 декабря, где победителя предыдущих этапов будет ждать действующий чемпион Лиги чемпионов ПСЖ, в составе которого играет украинец Илья Забарный.

Новые правила для сборных: ФИФА изменила календарь матчей до 2030 года