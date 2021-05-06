"В 2000-х стало ясно, что финансовое положение большого количества клубов в Европе стало невыносимым. Из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования они дошли до катастрофы в среднесрочной перспективе. Правила финансового фэйр-плей могли быть несовершенны, но они были необходимы и принесли хорошие результаты . Десять лет назад финансовый фэйр-плей спас клубный футбол в Европе.

Инфантино озвучил категорическую позицию ФИФА по Европейской Суперлиге

ФИФА находится в процессе пересмотра трансферной системы, так что пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам. Мы всерьез обсуждаем введение ограничений на размер заработной платы, комиссию за трансфер и комиссию, которая выплачивается агентам. По этим вопросам должна быть полная прозрачность", – цитирует Инфантино L'Equipe.

Напомним, Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.

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