"Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не разрешила демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в итоге из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямое включение главы УАФ.

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Во-вторых, именно сегодня конгресс ФИФА утвердил русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА. И последнее. Конгресс не включил в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА. Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", – написал Денисов в соцсетях.

Напомним, что пока ФИФА ограничилась лишь временным отстранением российских клубов и сборных от соревнований под своей эгидой.

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