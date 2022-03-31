ФИФА не захотела показывать преступления России в Украине – еще один акт подхалимства международной федерации
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов обратил внимание на нежелание ФИФА резко осудить преступные действия России.
"Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не разрешила демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в итоге из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямое включение главы УАФ.
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Во-вторых, именно сегодня конгресс ФИФА утвердил русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА. И последнее. Конгресс не включил в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА. Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", – написал Денисов в соцсетях.
Напомним, что пока ФИФА ограничилась лишь временным отстранением российских клубов и сборных от соревнований под своей эгидой.
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