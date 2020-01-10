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ФИФА не будет забирать у Катара право на проведение чемпионата мира-2022 из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке

10 января 16:15 86 Читати українською
ФИФА не будет забирать у Катара право на проведение чемпионата мира-2022 из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино / Сайт ФИФА

Позициям Катара относительно проведения чемпионата мира 2022 года пока ничего не угрожает.

ФИФА не рассматривает вариант с переносом турнира в другую страну из-за политических конфликтов на Ближнем Востоке, информирует Sky Sports.

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С июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, а сухопутная граница между Катаром и Саудовской Аравией была закрыта. Все рейсы между Катаром и Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном также прекращены. После недавнего убийства генерала Сулеймани политический кризис поразил и Иран.

Впрочем, все эти проблемы пока не слишком волнуют ФИФА. Руководящий футбольный орган убежден в возможностях Катара создать все необходимые меры безопасности для игроков и болельщиков. Поводом для оптимизма стал и последний клубный чемпионат мира, который также принимал Катар. Во время его проведения не было зафиксировано ни одного грубого нарушения безопасности или иных проблем с организацией.

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