ФИФА сформировала команду по схеме 3-3-4. На ворота поставили Джанлуиджи Доннарумму (ПСЖ), хотя лучшим кипером года был признан Эдуар Менди .

Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА

В тройку лучших защитников вошли Рубен Диаш (Манчестер Сити), Леонардо Бонуччи (Ювентус) и Дэвид Алаба (Реал). В полузащите символической команды расположились Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Н'Голо Канте и Жоржиньо (оба – Челси).

А вот в атаке сформировалась забивная четверка: Роберт Левандовски (Бавария), Лионель Месси (ПСЖ), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) и Эрлинг Холанд (Боруссия Д).

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